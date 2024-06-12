İzmir'de 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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İZMİR'in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay, geçen yıl 2. İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.B., ilk olarak M.B.'nin (70) cinsel istismarına maruz kaldı. Olayı öğrenen H.A. (79), M.N. (54) ve A.G. (32) de M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. M.B., 2 ay önce yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Olayı öğrenen M.B.'nin annesi N.Ç. (32), şüphelilerden H.A. ile M.N.'nin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili N.Ç., gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.B.'nin yakınları, durumu polise anlattı. Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, nisan ayında M.B., H.A., M.N. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan mağdur çocuk M.B., devlet korumasına alınıp, sevgi evine yerleştirildi.