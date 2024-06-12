İzmir'de 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Olay geçen yıl meydana gelmiş, çocuk yaşadıklarını yakınlarına anlatınca durum polise bildirilmişti. Şüphelilerin evlerinden biri ise çocuğun annesi tarafından ateşe verilmişti.

12.06.2024 15:12
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İZMİR'in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay, geçen yıl 2. İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.B., ilk olarak M.B.'nin (70) cinsel istismarına maruz kaldı. Olayı öğrenen H.A. (79), M.N. (54) ve A.G. (32) de M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. M.B., 2 ay önce yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Olayı öğrenen M.B.'nin annesi N.Ç. (32), şüphelilerden H.A. ile M.N.'nin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili N.Ç., gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.B.'nin yakınları, durumu polise anlattı. Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, nisan ayında M.B., H.A., M.N. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan mağdur çocuk M.B., devlet korumasına alınıp, sevgi evine yerleştirildi.

Kaynak: DHA

Narlıdere, Çocuk, İzmir, Tutuklama, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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