İzmir'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi

İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua edildi.

Vali Süleyman Elban, Hava Şehitliği Ziyaretçi Defteri'ni imzaladı. Elban ve protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, rektörler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.