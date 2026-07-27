İzmir'de 1500 Yeni Servis Aracı İş Alanı - Son Dakika
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İzmir'de 1500 Yeni Servis Aracı İş Alanı

İzmir\'de 1500 Yeni Servis Aracı İş Alanı
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İzmir'de UKOME kararıyla servis esnafı için 1500 yeni iş alanı oluşturuldu.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "S" plaka ihalesi öncesinde alınan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla servis esnafı için yaklaşık 1500 yeni iş alanı oluştuğunu söyledi.

Bostancı, kent merkezinde faaliyet gösteren ilçe şoförler odalarının başkanlarıyla birlikte Servisçiler Odası Hizmet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, UKOME kararı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin "S" plaka ihalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldikten sonra fabrika ve özel okullara ait öz mal servis araçlarıyla ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin düzeltilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Bostancı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan fabrikaların öz mal araçlarla servis taşımacılığı yapamayacağı yönünde düzenleme yapıldığını söyledi.

Özel okullara ait öz mal araçlarla ücret karşılığı öğrenci taşınmasına ilişkin Danıştay kararının da yeniden uygulanmasını talep ettiklerini ifade eden Bostancı, bu doğrultuda UKOME'nin karar aldığını belirtti.

Bu düzenlemelerle fabrika ve okul servislerinde çalışan yaklaşık 1500 aracın yerine S plakalı servis araçlarının görev alabileceğini belirten Bostancı, "Bu kararla S plakalı servis esnafı için yaklaşık 1500 yeni iş alanı oluştu." dedi.

Bostancı, oluşan yeni iş alanları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin merkez için 200, kuzey ve güney aksları için ise 150'şer olmak üzere toplam 500 "S" plaka ihalesine çıktığını söyledi.

İhale şartnamesinin veya fiyatının henüz açıklanmadığını belirten Bostancı, yeni düzenlemeler sayesinde mevcut S plakaların gerçek değerine kavuşacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 1500 Yeni Servis Aracı İş Alanı - Son Dakika

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