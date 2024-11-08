İzmir'de 196 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 196 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir\'de 196 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çeşme, Menderes, Urla, Karaburun ve Seferihisar'da 196 kaçak göçmen yakalandı veya kurtarıldı.

08.11.2024 00:29
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İZMİR'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerinde 41'i çocuk 116 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde 11'i çocuk 80 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.40'ta Çeşme ve saat 23.30'da Menderes ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit etti. Bölgelere giden ekipler, 2 lastik botta bulunan 17'si çocuk 76 kaçak göçmeni yakaladı. Saat 22.30'da Urla ilçesinde kara üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek 24'ü çocuk 40 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 19.55'te Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 2'si çocuk 45 kaçak göçmeni kurtardı. Saat 06.22'de ise Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye giden ekipler, 9'u çocuk 35 kaçak göçmeni kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 196 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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