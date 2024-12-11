İzmir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentte asayiş uygulaması yaptı.
Hırsızlık suçundan 34 yıl 10 ay 24 gün hapis cezası olan S.Y. ile silahla yağma suçundan 50 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan B.H. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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