İzmir'de 203 Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İzmir'de 203 Suç Örgütü Çökertildi

İzmir\'de 203 Suç Örgütü Çökertildi

Vali Elban, 2024'te İzmir'de 203 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı, hırsızlık suçlarında düşüş yaşandı.

16.01.2025 14:20
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İzmir Valisi Süleyman Elban, kent genelinde 2024 yılında 203 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Vali Elban, Valilik'te düzenlenen toplantıda, geçen yılın asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdi.

İzmir'de 2023'te 24 bin 245 narkotik olay yaşandığını kaydeden Elban, 2024'te ise bu rakamın 25 bin 249 olarak gerçekleştiğini, gözaltı sayısında ise aynı döneme göre yaklaşık yüzde 3 düştüğünü belirtti.

Elban, trafik denetimlerinde ise artış rakamlarının dikkat çektiğini bildirdi.

Organize suç örgütleriyle ilgili verileri de paylaşan Vali Elban, şu bilgileri verdi:

"2023 yılında 146 organize suç örgütü çökertildi. 2024 yılında ise 203 organize suç örgütü çökertilerek, suçluların üzerine gidildi. Öte yandan ele geçirilen tabanca sayısı ve mala karşı işlenen suçlarda geçen yıl düşüş yaşandı. Hırsızlık suçlarındaki düşüşü de önemsiyoruz. Hırsızlık suçlarıyla ilgili 2023 yılında 17 bin 338 hırsızlık olayı söz konusuyken, geçen yıl bu sayı 8 bin 50. Dolayısıyla hırsızlık ile ilgili suçlarda yüzde 55'e yakın bir düşüş görüyoruz. Bunun bizim için olumlu bir durum olduğunu söyleyebiliriz."

"Siber alana ciddi bir kayma var"

Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Elban, İzmir'de sanal yöntemlerle işlenen suçlara ilişkin şunları söyledi:

"Suçların işlenmesiyle ilgili siber alana ciddi bir kayma var. Bu sadece İzmir'e ya da Türkiye'ye has bir durum değil. Tüm dünyada böyle bir durum var. Buna paralel olarak güvenlik ve istihbarat birimlerimiz de siber alanla ilgili sürekli takipteler. Zaman zaman veriler kamuoyuyla da paylaşılıyor. Her geçen gün birimlerimiz siber alandaki yapılan çalışmaları, yeni teknikleri geliştirmeye ve bu alanda yoğunluğu arttırmaya çalışıyor. İnsanımızı rahatsız eden ne varsa kolluk birimlerimiz sonuna kadar mücadele etme konusunda net ve kararlı bir tutum gösteriyor. Eğer birileri çıkıp birkaç kişi örgütlü bir şekilde birilerini rahatsız etme ya da suç işlemeye karar vermişlerse mutlaka bizim radarımıza takılacaklar."

Toplantıda, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ile İl Emniyet Müdür Vekili Ruhan Gürol Saraçoğlu hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 203 Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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