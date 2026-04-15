İzmir Büyükşehir'den Çocuklara Bayram Hediyesi... Doğal Yaşam Parkı Öğrencilere Ücretsiz Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir'den Çocuklara Bayram Hediyesi... Doğal Yaşam Parkı Öğrencilere Ücretsiz Olacak

15.04.2026 10:01  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenliyor. 20-26 Nisan tarihleri arasında 6-18 yaş aralığındaki öğrencilere ve refakatçilerine İzmir Doğal Yaşam Parkı ücretsiz olacak.

(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle tüm kente yayılıyor. Yıl boyunca 0-6 yaş grubu çocuklara kapılarını ücretsiz açan parkta, 20 – 26 Nisan tarihleri arasında 6-18 yaş aralığındaki öğrenciler ve okul gruplarıyla düzenlenen gezilerdeki refakatçiler de ücretsiz ağırlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, bayram coşkusunu kentin geneline yayıyor.

Çocukların en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri İzmir Doğal Yaşam Parkı, 20–26 Nisan tarihleri arasında 6-18 yaş aralığındaki öğrencilere ücretsiz olacak.

Yıl boyunca 0-6 yaş grubu çocukların ücretsiz ziyaret edebildiği park, bir hafta boyunca hem kentteki öğrenciler hem de farklı il ve ülkelerden gelen çocuklara kapılarını ücretsiz açacak. Çarşamba ve cuma günleri örgün eğitim veren okul gruplarından giriş ücreti alınmazken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında park hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek. Okul gezilerinde görev alan öğretmen ve refakatçi personelden de ücret alınmayacak.

18 Nisan'da ziyaret saatleri değişiyor

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 18 Nisan'dan itibaren yaz dönemi çalışma saatlerine geçiliyor. Hafta içi giriş saatleri 09.00-17.00, son ziyaretçi çıkış saati 18.30 olacak. Hafta sonlarında ise park 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek, çıkışlar 19.30'a kadar sürecek. Pazartesi günleri (20 Nisan hariç) park yine kapalı olacak. Doğal Yaşam Parkı'na girişte tam bilet 100 TL, öğrenci bileti ise 50 TL olarak uygulanıyor. 0-6 yaş arası çocuklar ise parktan ücretsiz yararlanıyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'den Çocuklara Bayram Hediyesi... Doğal Yaşam Parkı Öğrencilere Ücretsiz Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:38:01. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir'den Çocuklara Bayram Hediyesi... Doğal Yaşam Parkı Öğrencilere Ücretsiz Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.