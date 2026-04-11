İzmir'de 23 Nisan'da Kutlamaların Adresi Kültürpark Olacak

(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını kent geneline yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, final etkinliğini Kültürpark'ta düzenleyecek. Sahne gösterileri, konserler, oyun alanları, atölyeler ve ikinci el pazarı, İzmirli çocuklara bayram coşkusu yaşatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, 4 Nisan'da ilçe programları ile başladı. Tire'den Kınık'a kadar 17 ilçede süren eğitici ve eğlenceli etkinlikler, 23 Nisan'da Kültürpark'ta final yapacak. Saat 13.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Kaskatlı Havuz'dan başlayacak kortej yürüyüşü ile etkinlik alanına geçiş sağlanacak. İzmirli çocuklar için özenle hazırlanan programlar, bayram coşkusunu doruğa çıkaracak.

Ana Sahne ve etkinlik alanında dopdolu program

Ana Sahne'de 13.30-17.00 saatleri arasında Bilim Tiyatrosu çocuk oyunu, jonglör, kukla, sihirbaz gösterisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Renkli Sesler Çocuk Korosu gösterileri olacak. Ersin Show saat 17.00'de, Gökçe konseri ise saat 18.00'de başlayacak. 500 metrekarelik etkinlik alanında planetaryum, araba yarışı, karnaval oyunları, kahkaha aynaları, dev jenga ve survivor parkuru olmak üzere çeşitli eğlence içerikli etkinlikler gerçekleştirilecek. 200 metrekarelik aile etkinlik alanında ise VR gözlük ile deneyim paylaşımı, top oyun alanı, langırt ve mini bowling aktiviteleri var.

Şişme oyun alanı ve atölyeler

250 metrekarelik şişme oyun alanında çeşitli oyun grupları kurularak çocukların motor becerilerinin gelişimine katkı sağlanacak. Atölye deneyim alanında çocukların ilgi alanlarını destekleyen, öğrenme süreçlerine katkı sunan ve eğitici-eğlenceli içeriklerle zenginleştirilmiş toplam 25 çocuk atölyesi yapılacak.

Çocuklar için ikinci el pazarı

Kutlamalarda 7-14 yaş arası çocuklar için ikinci el pazarı da kurulacak. Çocuklar, kullanılabilir durumda olan kitap, oyuncak, oyun, spor malzemesi ve benzeri eşyalarını kendi stantlarında sergileyerek satış yapabilecek. Etkinlik alanında toplam 120 stant kurulacak. Bu proje ile çocukların paylaşım kültürünü benimsemeleri, üretimin ve emeğin değerini kavramaları ve temel düzeyde alışveriş deneyimi edinmeleri amaçlanıyor. Başvuru için 232. 293 17 24 ve 232. 294 23 04 numaralı telefonlar aranabilir.