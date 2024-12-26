İzmir'de 3 Kurşunlama Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 3 Kurşunlama Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir\'de 3 Kurşunlama Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de, 1 haftada 3 farklı ev ve araç kurşunlama olayı meydana geldi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. Olayların güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

26.12.2024 00:57  Güncelleme: 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de, 1 haftada 3 farklı ev ve araç kurşunlama olayında B.R. (33), Ç.İ. (22) E.Ç. (34) ve H.K. isimli 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden H.K. serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 3 saldırı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sam Büro Amirliği ekipleri, Güzelbahçe, Konak ve Bayraklı ilçesinde 1 haftada 3 farklı kurşunlama olayı üzerine ilçe emniyet müdürlükleri ile çalışma başlattı. 19 Aralık günü, Konak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde E.Ç., aralarında husumet olduğu öğrenilen M.T.'nin (35) evinin önüne geldi. E.Ç., burada yanında poşetin içerisinde getirdiği tabanca ile M.T.'nin evine ateş edip, ardından kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, E.Ç.'yi 23 Aralık günü yakaladı.

22 Aralık günü, Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'nde H.K. ve Ç.İ., aralarında husumet olduğu öğrenilen Ş.Ö.'ye ait park halindeki otomobile tabanca ile ateş açıp, ardından olay yerine geldikleri otomobil ile kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheliyi kısa süre içerisinde yakaladı.

23 Aralık günü ise Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde B.R., bisiklet ile geldiği caddede husumetlisi M.Ş.'nin (41) park halindeki aracına tabanca ile ateş açtı. B.R., kullandığı bisiklet ile olay yerinden kaçtı. Ekipler, yapılan çalışma sonucunda B.R.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ç., Ç.İ. ve B.R. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 3 kurşunlama anı da bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 3 Kurşunlama Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Trump’ın gözünü diktiği Grönland ABD’ye katılabilir Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir
23:05 Moskova’ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
22:07 Kazakistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon’da yaşanmış Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
21:13 Merkez Bankası 2025’te KKM uygulamasını sonlandıracak Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
21:05 İsrailli Bakan’dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
10:08 Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu
09:51 Hadise ’’İzledim’’ demişti Sinan Akçıl’a olay yaratan performans videosu soruldu Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
09:47 Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı 3’ü ağır 28 yaralı Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 3'ü ağır 28 yaralı
09:45 Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
09:44 Mourinho Galatasaray’ın radarındaki yıldıza kancayı attı Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
09:28 Asgari ücret dolar bazında arttı mı Asgari ücret dolar bazında arttı mı?
09:22 Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
09:17 Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2024 01:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 3 Kurşunlama Olayı: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.