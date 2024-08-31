İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dron gösterisiyle renklendi - Son Dakika
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İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dron gösterisiyle renklendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği dron gösterisi, 500 dronun gökyüzüne yükselerek Atatürk portresi ve Türk bayrağı gibi sembolleri oluşturmasıyla unutulmaz anlara sahne oldu. İzmirli yurttaşlar da Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

31.08.2024 01:43  Güncelleme: 02:44
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(İZMİR) - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, İzmir'de unutulmayacak anlara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği dron gösterisi kentte görsel şölen yaşattı. Tam 500 dronun gökyüzüne yükselerek Atatürk portresi, Türk bayrağı gibi sembolleri oluşturduğu gösteriye, İzmirli yurttaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda dron gösterisi yaptı. İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarası, 500 dronun görsel şöleni ile unutulmayacak anlara sahne oldu. İzmirli yurttaşların gösteriyi en iyi açıdan izleyebilmesi için Alsancak İskelesi'ne platform kuruldu. Çok sayıda İzmirli, ünlü oyuncu ve sunucu Yavuz Seçkin'in sunuculuğunda 30 Ağustos'u kutladı, marşlar söyledi.

Gösteride, 500 dron gökyüzüne yükseldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve imzası, Atatürk'ün "Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir" sözü, zeybek oynayan bir efe, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yazısı ve Saat Kulesi logosu ile Türk bayrağı görselleri, dronlar tarafından oluşturuldu. Kentin çeşitli noktalarından da izlenebilen görsel şöleni yakından görme fırsatı bulan İzmirliler, cep telefonu ile kayıt alarak unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dron gösterisiyle renklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dron gösterisiyle renklendi - Son Dakika
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