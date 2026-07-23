İzmir\'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botu ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili ilçesinde ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, kara üzerinde 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.