İzmir'de sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir\'de sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaburun açıklarında motor arızası yaşayan botun yardım talebi üzerine görevlendirilen ekipler, 18'i çocuk toplamda 37 göçmeni kurtardı. Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

30.05.2024 05:27
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İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 18'i çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Dikili açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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