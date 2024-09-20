İzmir\'de 4. Şiir Hatları Buluşması Başladı

Güncel

Bahçeli\'den Yapıcıoğlu\'na: Bizim için yok hükmündesin

Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi tarihi mekanı adres seçtiler

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. İzmir Şiir Hatları Buluşması, 50 sanatçının katılımıyla başladı. 18.30-20.15 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Şiir Hatları Buluşması'nın ilki Alsancak Vapur İskelesi önünde yapıldı. Şair ve yazar Namık Kuyumcu'nun koordinatörlüğünde düzenlenen buluşmaya çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Etkinlikte şairler kendi şiirlerini yapay zeka bestesi ve tango gösterisi eşliğinde okurken, ateş dansı ve mim gösterisi ile buluşma sonlandı.

İzmir'in dört bir yanında şiir rüzgarı

50 sanatçının katıldığı Şiir Hatları Buluşması 20 Eylül'de Bostanlı Yasemin Kafe önünde, 21 Eylül'de Alsancak Vapur İskelesi önünde, 22 Eylül Pazar günü ise yine Bostanlı Yasemin Kafe önündeki alanda yapılacak.