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İzmir'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geri itilen 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Dikili ilçesinde ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir\'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 düzensiz göçmen yakalandı
31.12.2023 - 00:15,  Güncelleme: 00:16
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta ise 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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