 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 185 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 185 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonlarda 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 185 düzensiz göçmen ise yakalandı. Urla açıklarında arızalanan bir lastik bot nedeniyle sürüklenen göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Çeşme, Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 185 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir\'de 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 185 düzensiz göçmen yakalandı
13.01.2024 - 21:41,
Abone Ol

İzmir'in Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 185 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla açıklarındaki lastik botun arıza nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme, Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanların bulunduğu lastik botlardaki 185 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seferihisar, Dikili, Çeşme, İzmir, İzmir, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 185 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama

Son Dakika
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 21:56:01. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 185 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement