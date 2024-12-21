İzmir'de 450 Milyon TL Yatırımla Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Açılıyor - Son Dakika
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İzmir'de 450 Milyon TL Yatırımla Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Açılıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı'da 450 milyon liralık yatırımla kapasitesini üç kat artırdığı atıksu arıtma tesisini hizmete alıyor. Tesis, hem evsel hem de sanayi atıklarının arıtılacak şekilde yenilendi ve yeni yılın ilk günlerinde açılışı yapılacak.

21.12.2024 10:42  Güncelleme: 10:48
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 450 milyon liralık yatırımla Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini yaklaşık 3 kat artırdı. Evsel atıkların yanı sıra sanayi atıklarını da arıtacak şekilde yenilenen ve bu özelliğiyle Türkiye'de tek olan tesis yeni yılın ilk günlerinde törenle açılacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası'nda çevre kirliliğini önlemek ve havzayı korumak için ilçeye hizmet eden Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini yaklaşık 3 kat artırarak günde 21 bin metreküpten 57 bin metreküpe çıkardı. 450 milyon liralık yatırımla, 2047 yılı nüfusu öngörülerek yapılan tesis önümüzdeki aydan itibaren devreye alınacak. Açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yapacağı tesis, İzmir'de Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ardından en büyük kapasiteli ikinci atıksu arıtma tesisi olacak. Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, aynı anda hem evsel hem de endüstriyel atıksu arıtımı yapan İzmir'deki tek tesis olma özelliğine sahip.

Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ikinci etabını hizmete almak için son hazırlıkların yapıldığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığı Küçük Menderes Tesisler Şube Müdürü Önder Kızılaslan, "Küçük Menderes Havzası'nda çevre kirliliğinin önüne geçmek ve havzanın temizliğini sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Yeni kapasitesi ile tesis yaklaşık 300 bin kişinin atık suyunu arıtacak. Evsel atıklarla birlikte Fetrek Çayı'na doğrudan deşarj olan ve Küçük Menderes Nehri'nin en önemli kirlilik kaynağı olan sanayi atıksularının da arıtılması sağlanacak. Torbalı yerleşimleri daha temiz bir çevreye kavuşacak. Temiz ve sürdürülebilir çevre hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir\'de 450 Milyon TL Yatırımla Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Açılıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 450 Milyon TL Yatırımla Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 450 Milyon TL Yatırımla Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Açılıyor - Son Dakika
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