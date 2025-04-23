İzmir\'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi Maden Koyu mevkisinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler 2'si çocuk 17 göçmeni yakaladı.

Urla ilçesi açıklarında insansız hava aracı (İHA) ile lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.