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İzmir'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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İzmir'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İzmir'de Ege Denizi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler saha çalışmalarını sürdürüyor.

27.01.2024 - 08:39,
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İZMİR'de, Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 08.19'da, merkez üssü Ege Denizi Kuşadası açıklarında bir deprem kaydedildi. Yerin 8.51 kilometre derinliğindeki meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler, bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir\'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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