İzmir\'de 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İZMİR'de, Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 08.19'da, merkez üssü Ege Denizi Kuşadası açıklarında bir deprem kaydedildi. Yerin 8.51 kilometre derinliğindeki meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler, bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor.