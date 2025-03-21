İzmir ve Ankara'da 5 gün boyunca gösteri yürüyüşü yasaklandı - Son Dakika
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İzmir ve Ankara'da 5 gün boyunca gösteri yürüyüşü yasaklandı

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İstanbul'un ardından İzmir'de de toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerine yasak geldi. İzmir Valiliği'nin yasak kararı 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.

21.03.2025 12:00
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişinin gözaltına alınması Türkiye'nin pek çok yerinde protesto ediliyor. İstanbul Valiliği'nin ardından İzmir Valiliği ve Ankara Valiliği de kentte 5 gün süreyle eylem ve gösteri yasağı getirdi.

Bugün saat 10.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan yasak kararı 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.

Konuya ilişkin İzmir valiliğinden yapılan açıklamada:

"Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00'dan-25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, beş gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

Ankara Valiliği'nden gelen açıklamada ise şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı istihbar olunmuştur."

Bu kapsamda İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'dan, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır.

Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır."

İzmir ve Ankara\'da 5 gün boyunca gösteri yürüyüşü yasaklandı

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Son Dakika Güncel İzmir ve Ankara'da 5 gün boyunca gösteri yürüyüşü yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Kenan Dayan:
    BİR GUN HERKES REİSE HAK VERECEK.. DİZOLAR BİR BİR İÇERİ... 82 2465 Yanıtla
    Mesut 5734:
    Reism gerçekten dızo peşinde olsaydı. binali Ve gökçek dışarda olmazdı. Sdece karalamak için korkudan yapılan hareketler bunlar 3 0
    Beşiktaş 1903:
    Kendinmi sandin kro 1 0
    Ali Mutlu:
    Gör korkusu böyle birşey. 1 0
    Alparslan:
    boş boş konuşma yapram 0 0
  • Sezgin Berberoğlu:
    kendi halkından korkan devlet.. 2127 29 Yanıtla
    asaf balasun:
    Önce devlet kelimesinin ne olduğunu öğren. 0 1
  • Muhammed Gönülaçar:
    Protesto anayasal haktır engellenemez 1303 77 Yanıtla
    Sena2007:
    protesto evet ama kamu malına zarar devletin polisine zarar vermek hak değildir karşılığı da gerektigi gibi verilir 0 2
  • Cenk:
    Vatandaşdan bu kadar korkmayın. Nl 825 25 Yanıtla
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