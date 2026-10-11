İzmir'de 5 yaşındaki Melodi, 60 madalyalı annesiyle tekvando öğreniyor - Son Dakika
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İzmir'de 5 yaşındaki Melodi, 60 madalyalı annesiyle tekvando öğreniyor

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İzmir\'de 5 yaşındaki Melodi, 60 madalyalı annesiyle tekvando öğreniyor
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İzmir'de yaşayan Tekvando A Milli Sporcusu ve Teknik Direktör Bengü Alkan Çal, 60 madalyalı kariyerini 5 yaşındaki kızı Melodi ile sürdürüyor. 6 aylıkken annesinin antrenman ve yarışlarına eşlik etmeye başlayan Melodi, şimdi onunla tekvando öğreniyor.

İZMİR'de yaşayan Tekvando A Milli Sporcusu ve Teknik Direktör Bengü Alkan Çal (35), madalyalarla dolu spor kariyerini kızı Melodi (5) ile sürdürüyor. Henüz 6 aylıkken annesinin antrenmanlarına ve yarışmalarına eşlik etmeye başlayan Melodi Çal, şimdi annesiyle birlikte tekvando öğreniyor.

İzmir'de yaşayan Tekvando A Milli Sporcusu ve Teknik Direktör Bengü Alkan Çal, tekvandoya 17 yaşında başladı. Çal, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra birçok derece elde ederek kariyeri boyunca 60 madalya kazandı. 19 yaşında milli sporcu olan, 2023 yılında Avusturya'da Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde eden Çal, spor kariyerini 5 yaşındaki kızı Melodi Çal ile sürdürüyor. Henüz 6 aylıkken annesinin antrenmanlarına ve yarışmalarına eşlik etmeye başlayan Melodi Çal, annesinin çalışmalarına katılarak tekvando öğreniyor.

'YAŞAMIMIN BİR PARÇASI OLDU'

Tekvandoya 17 yaşında başladığını belirten Çal, "Ancak yine de yüzme, koşu, voleybol gibi hep sporla ilgilendim. Datça'da, Guinness Rekortmeni ve tekvando sporcusu merhum Ali Bahçetepe'nin yönlendirmesi ile tekvando sporuna başladım. 19 yaşında da milli sporcu oldum. Daha sonra hep tekvando ile ilgilendim. Yaşamımın bir parçası oldu ve birçok derece elde ettim. 2023'te Avusturya'da Avrupa ve Dünya şampiyonu oldum. Üniversite Olimpiyatları üçüncüsüyüm. Onun dışında birçok Avrupa ikinciliği, üçüncülüğü, dünya üçüncülüğü var. Toplamda 60 madalyam var" dedi.

'HEP SPORUN İÇİNDE BÜYÜDÜ'

Kızı Melodi dünyaya geldiğinde tekvandoya ara vermediğini belirten Çal, "Daha çok küçüklükten itibaren benimle çalışmalara, yarışmalara geldi. Hep sporun içinde büyüdü. Şu an çok küçük olduğu için lisans alamıyoruz. 6 aylıkken başladık, şimdiye kadar geldik. Uyumlu bir çocuk olduğu için bir zorluğunu çok yaşamadım. Bana da hep destek oldu. O spor camiasının içinde olmaktan mutlu, ben de onun sporla büyümesinden dolayı mutluyum. Açık havada da birlikte koordinasyon çalışıyoruz. ya da BGC Spor Akademi'de çalışıyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonaları hariç, yurt dışında genelde bir sürü açık turnuva oluyor. Fakat herkes buna kendi imkanında katılmak zorunda kalıyor. Sponsorluk çok önem arz ediyor ve vergi indiriminden de yararlanılıyor. Bu nedenle spora gönül verenlerden de desteklerini bekliyorum. Hedefim, 2027'de tekrar Avrupa şampiyonluğunu elde etmek ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2028 Dünya Şampiyonası'na da hazırlanmak" diye konuştu.

'ANNEMİN ESNEMESİNE YARDIMCI OLUYORUM'

Bengü Alkan Çal'ın kızı Melodi Çal ise "Annem tekvando yapıyor. Ben de onunla birlikte öğreniyorum ama aynı zamanda esnemesine de yardımcı oluyorum. Ben de öğrenirken tekme ve yumruk atıyorum. Annem çalışırken onu izliyorum. Zaten annemle hep yarışmalara da gidiyorum. En son Hong Kong'a gittik" dedi.

Kaynak: DHA
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