İzmir'de 50 polis memuru, Yunus polisi olmak için Balçova'da eğitim alıyor - Son Dakika
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İzmir'de 50 polis memuru, Yunus polisi olmak için Balçova'da eğitim alıyor

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İzmir\'de 50 polis memuru, Yunus polisi olmak için Balçova\'da eğitim alıyor
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İzmir\'de 50 polis memuru, Yunus polisi olmak için Balçova\'da eğitim alıyor
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün Balçova'daki kurs merkezinde, 6 ilden gelen 50 polis memuru Yunus polisi olmak için ekimde başlayan yaklaşık 5 haftalık eğitime katılıyor. Eğitimde denge, frenleme ve stres yönetimi sınanıyor; başarılı olanlar sertifika alıp Yunus polisi oluyor.

Emniyet teşkilatının motosikletli polis timlerinde (Yunuslar) görev almak isteyen polis memurları, sahada karşılaşacakları zorlu koşullara hazırlanmaları için uygulamalı eğitimler alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7 kurs yerinden biri olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün kurs merkezi, yunus polisi olmak isteyen adayları yetiştiriyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli eğitmenler eşliğinde İzmir, Manisa, Konya, Afyonkarahisar, Aydın ve Bilecik'te görev yapan 50 polis memuruna, ekim ayında başlayan eğitim dönemi kapsamında Balçova ilçesindeki alanda motosiklet temel eğitim kursu veriliyor.

İlk aşamada adayların motosikletteki gaz, fren ve debriyaj uyumu, birinci viteste gerçekleştirilen manevralarla ölçülüyor. İkinci viteste yapılan ivmelenme ve slalom çalışmalarında ise motosiklet hakimiyeti ve denge becerileri değerlendiriliyor.

Devamında adaylara bakış disiplini ile parkuru ve yolu okuma becerileri eğitimi veriliyor. Parkurda "A ve B" planı olarak nitelendirilen frenleme ile olası tehlikeler karşısında hayat kurtarabilecek kaçış manevrası uygulaması gerçekleştiriliyor.

Yoğun trafik konisi yerleşimiyle oluşturulan "S" parkurunda ise adayların baskı altındaki tepkileri ölçülüyor. Bariyerler ve araçlar arasından geçiş hissi veren daire çalışmasıyla bakış disiplini oturtulmaya çalışılıyor.

Eğitimin temel etaplarından biri olan 8 çizme çalışmasında ise öğrenilenlerin bir arada uygulanması bekleniyor. Fiziksel efor nedeniyle nabızlarının yükseldiği bu çalışmalarda adayların stres yönetimi, karar verme ve motosiklet kontrolü becerileri değerlendiriliyor.

Kurs kapsamında ayrıca motosikleti dik ve yatırarak kullanma stilleri de öğretilerek adayların farklı sürüş koşullarına hazırlanmaları sağlanıyor.

Yaklaşık beş haftalık eğitimin sonunda adaylar, yalnızca motosiklet kullanma becerileriyle değil, trafikte karşılaşabilecekleri ani tehlikeler karşısında doğru karar verme ve güvenli müdahalede bulunma yetenekleriyle de sınanıyor.

Eğitimi tamamlayan ve uygulamalı sınavda başarılı olan polis memurları, sertifikalarını alıp yunus polisi olmaya hak kazanıyor.

Motosikletlerin ağırlığı 250 kilogramdan fazla

Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli eğitmenlerden yunus polisi Sezai Çelikbilek, AA muhabirine yunusların trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde olay yerine vardığını, bölgeyi koruma altına aldığını ve ilk bilgileri merkeze aktararak suçluların yakalanmasında aktif rol üstlendiğini söyledi.

Görevde kullanılan motosikletlerin 250 kilogramı aşkın bir ağırlığa sahip olduğunu anlatan Çelikbilek, "Arkadaşlarımıza kullandığı motosikletlerin vücudunun bir parçası olacakmış hassasiyette eğitimlerimizi veriyoruz. Bu konuda da kanaatimiz oluştuğunda mezun ederek hem burada hem de bulundukları illerde görevlerini en iyi şekilde yapmalarını arzuluyoruz." dedi.

Çelikbilek, Yunuslar'ın emniyetin vitrini konumunda olduğunu kaydederek, "Kendimize 'kadife eldivenli demir yumruklar' diyoruz. Kadife eldivenimiz güler yüzü vatandaşa yansıtmayı, demir yumruğumuz ise otoriteyi, suç ve failleri yakalamadaki kararlılığımızı temsil eder." ifadelerini kullandı.

Eğitmenlerden Gökçe Türer ise hız ile adaleti, denge ile cesareti birleştiren profesyoneller yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Motor sürmeyi bilmiyordum"

Adaylardan Turgut Sencer Akbaşoğlu ise Yunus polisliğinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu, motosiklet kullanmayı sevdiğini kaydetti.

Gamze Dudur Arslan ise motosiklet kullanmanın kolay olmadığını belirterek, "Buraya gelmeden önce motosiklet sürmeyi bilmiyordum. Hele ki yüksek silindir hacimli motorlardan aşırı derecede ürküyordum. Ama buraya geldiğimde tüm ön yargılarım yıkıldı. Çok güzel bir şekilde sıfırdan yükseğe çıktım ve öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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