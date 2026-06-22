İzmir'de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir\'de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı
22.06.2026 22:36
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Çeşme ve Seferihisar açıklarında 65 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak 4'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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