İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti - Son Dakika
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İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Azmiyle Hırsıyla Başarısıyla Kadın Her Yerde' mottosuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buz pistinde özel seanslar, spor etkinlikleri ve el sanatları atölyeleriyle kutladı. Kadın sporcuların yer aldığı voleybol turnuvası ve bisiklet sürüşü gibi etkinliklerle kutlamalar zenginleştirildi.

10.03.2025 12:28  Güncelleme: 13:13
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Azmiyle Hırsıyla Başarısıyla Kadın Her Yerde" mottosu ile kentin dört bir yanında düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında kadınlar, buz pistinde özel seans, bisiklet sürüşü, koşu ve voleybol turnuvasının yanı sıra farklı etkinliklerle eğlenceli bir hafta geçirdi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sağlıklı yaşamı ve sporu kentin tüm noktalarına fırsat eşitliği düzleminde yayma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı etkinlik programıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hafta boyunca İzmir'in farklı bölgelerinde kutlandı. Kutlamalar, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'nda, kadınlara özel ücretsiz özel seanslarla başladı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde buzda kaymayı deneyimleyen kadınlar, ışık ve ses gösterileriyle keyifli bir gün geçirdi.

Çanta boyama atölyesi

Sosyal sorumluluk bilinciyle Genç İzmir Platformu üyesi üniversite öğrencisi gençler tarafından uygulanan "Mahallede Dayanışma Var" projesine dahil aileler için 6 Mart Perşembe günü, Aşık Veysel Gençlik Merkezi'nde el sanatları atölyesi düzenlendi. Genç kadınların emeğiyle ortaya çıkan ürünler, 8 Mart'ta ailelere armağan edildi. Ayrıca, İzmir Engelsiz Sanat Derneği yürütücülüğünde, farkındalık kazanımı eşliğinde sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Elim Sende Projesi'nin paydaşlarından İnşaat Mühendisleri Odası tarafından "Beyaz Baretli Kadınlara Çanta Boyama Atölyesi" düzenlendi.

Tesislerde kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Herkes İçin Spor" programı kapsamında kentin farklı bölgelerindeki tesislerde düzenlenen spor faaliyetlerine katılan kadınlar ile bir araya gelinerek Dünya Kadınlar günü kutlandı.

Özdere'de voleybol turnuvası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde, tamamını kadın sporcuların oluşturduğu takımlar ile Amatör Voleybol Turnuvası düzenlendi. Teos Kartalları Spor Kulübü'nün iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyona 4 takımdan 46 sporcu katıldı. Turnuva boyunca kadınların dayanışması ve dostluk temelli rekabeti öne çıktı.

Dayanışma için bisiklet sürüşü ve koşu

Bike For Nature bisiklet grubunun iş birliğiyle tüm bisikletlilerin katılabildiği bisiklet sürüşü, 8 Mart günü, Karantina Meydanı'ndan başladı. Onlarca bisikletli, kentin güzel manzarası eşliğinde Kültürpark'a kadar pedal çevirdi ve Lozan kapısında koşu için bekleyen sporcular ile buluştu. Ardından "Kadın Her Yerde Dayanışma Koşusu" başladı. Bisikletliler, 3,5 kilometrelik parkur boyunca koşuculara eşlik etti. Koşunun sonunda katılımcılar, DJ performansı ile eğlendi, zumba etkinliği ile dans etti, spor deneyim alanlarında yarışarak, hediye çarkından ücretsiz buz pisti bileti, tişört, cilt bakım ve kozmetik ürünlerinin dahil olduğu pek çok armağan kazandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti - Son Dakika

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