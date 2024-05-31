İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir\'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Urla, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Toplamda 89 düzensiz göçmen yakalanırken, 52 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi de yakalandı. İşlemlerin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

31.05.2024 02:25
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İzmir'in Urla, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklama göre, Urla ve Çeşme açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan iki bottaki 16'sı çocuk 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Seferihisar ilçesi açıklarında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 15'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise karada yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan aynı bölgede can salı ve bot içerisinde tespit edilen göçmenler için Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17'si çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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