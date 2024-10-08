İzmir'de Afet Risk Azaltma Planı Hazırlandı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 37 sorumlu, 63 destekleyici kurum ve kuruluş belirlendiğini, bu kurumlara 218 eylemin görev olarak tanımlandığını bildirdi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, Vali Elban başkanlığında toplandı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Elban, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlandığını, bu planlar hazırlanırken illerin öncelikli afet türleri ve riskleri belirlendiğini söyledi.

Elban, İzmir'de hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'nda deprem ve tsunami, heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi kütle hareketleri, taşkın, sel, su baskını, endüstriyel tesis kazaları, orman yangınları ve kentsel yangınlar, meteorolojik ve iklim değişikliğinden kaynaklanan afetler, tıbbi jeolojik afetler, bulaşıcı ve salgın hastalıkların yer aldığını ifade etti.

Yaşanabilecek afetlerle ilgili sorumlu, ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşların belirlendiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde 23 hedef, 218 eylem belirledik. Birçok kurum ve kuruluşa görev olarak tanımlanan bu eylemlerin gerçekleşme durumu yıl içerisinde iki komisyon toplantısıyla değerlendiriliyor. Yıl sonunda da valiliğimiz başkanlığında yine bir kurul toplantısıyla değerlendirmeye tabi tutuluyor.

İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı'nda 37 sorumlu kurum ve kuruluş var, 63 tane de destekleyici kurum ve kuruluşlar var. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından İRAP İzleme ve Değerlendirme sistemine 218 eylem girilmiş durumda. Bugün itibariyle bu 218 eylemin 93'ü yapılıp tamamlandı, 107'sinde çalışmalar devam ediyor, 18 eyleme ise henüz başlanmadı.

İl Afet Riski Azaltma planlarındaki eylemler gerçekleştikçe de bunlar gündemden düşürülüyor, zaman içerisinde ilimizin afetselliği de bu yapılan çalışmalar neticesinde de o oranda azılmış oluyor."