İzmir'de Afet Risk Azaltma Planı Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Afet Risk Azaltma Planı Hazırlandı

İzmir'de 37 sorumlu kurum ile 218 eylem belirlendi, afet riskleri azaltılacak.

08.10.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında 37 sorumlu, 63 destekleyici kurum ve kuruluş belirlendiğini, bu kurumlara 218 eylemin görev olarak tanımlandığını bildirdi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, Vali Elban başkanlığında toplandı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Elban, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlandığını, bu planlar hazırlanırken illerin öncelikli afet türleri ve riskleri belirlendiğini söyledi.

Elban, İzmir'de hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'nda deprem ve tsunami, heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi kütle hareketleri, taşkın, sel, su baskını, endüstriyel tesis kazaları, orman yangınları ve kentsel yangınlar, meteorolojik ve iklim değişikliğinden kaynaklanan afetler, tıbbi jeolojik afetler, bulaşıcı ve salgın hastalıkların yer aldığını ifade etti.

Yaşanabilecek afetlerle ilgili sorumlu, ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşların belirlendiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde 23 hedef, 218 eylem belirledik. Birçok kurum ve kuruluşa görev olarak tanımlanan bu eylemlerin gerçekleşme durumu yıl içerisinde iki komisyon toplantısıyla değerlendiriliyor. Yıl sonunda da valiliğimiz başkanlığında yine bir kurul toplantısıyla değerlendirmeye tabi tutuluyor.

İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı'nda 37 sorumlu kurum ve kuruluş var, 63 tane de destekleyici kurum ve kuruluşlar var. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından İRAP İzleme ve Değerlendirme sistemine 218 eylem girilmiş durumda. Bugün itibariyle bu 218 eylemin 93'ü yapılıp tamamlandı, 107'sinde çalışmalar devam ediyor, 18 eyleme ise henüz başlanmadı.

İl Afet Riski Azaltma planlarındaki eylemler gerçekleştikçe de bunlar gündemden düşürülüyor, zaman içerisinde ilimizin afetselliği de bu yapılan çalışmalar neticesinde de o oranda azılmış oluyor."

Kaynak: AA

Süleyman Elban, Deprem, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Afet Risk Azaltma Planı Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
00:08 Ailesinin günlerdir Manisa’da aradığı Pelin’in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu Ailesinin günlerdir Manisa'da aradığı Pelin'in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:30 Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 16:44:07. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Afet Risk Azaltma Planı Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.