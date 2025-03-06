İzmir'de Ağaç Kesimine Tepki: 'Nefesimizi Kesiyorlar'

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(İZMİR)- İzmir'de Tire- Belevi yolunun Çayırlı mevkisinde yapılan güzergah değişikliği sonrası ağaç kesimi devam ediyor. Ağaç kıyımına tepki gösteren mahalle sakini Zehra Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletvekillerine seslenerek "Bizi duyun, bizi görün. Nefesimizi kesiyorlar, oksijenimizi bitiriyorlar, ağaçlarımızı öldürüyorlar" dedi.

İzmir'de Tire Belevi yolunun ölüm ve yaralanmalı kazalar ile günün ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde başlanan yenileme çalışmaları hala devam ediyor. Yolun Çayırlı mevkisinde güzergah değişikliğine gidilmesiyle birlikte acele kamulaştırma kararı alınarak yeni güzergahtaki ağaçların kesimine 6 Şubat tarihinde başlanmıştı. İlk kesim sonrası duran çalışmalar dün yeniden başladı. Yol güzergahı üzerinde bulunan yüzlerce zeytin, incir ve çam ağacının kesimi ikinci gününde de devam ediyor.

"Nefesimizi kesiyorlar"

Alanda ağaç kıyımına tepki gösteren mahalle sakini Zehra Yıldırım, yol güzergahındaki çam ağaçlarının kesilmesiyle ağaç mezarlığının oluştuğunu belirterek milletvekillerine seslendi. Yıldırım, "Bütün vekillerime sesleniyorum. Bize bu katliamı izlettiriyorlar. Bizi kolluk kuvvetlerimizle karşı karşıya getirip bu katliamı bize izlememizi istiyorlar. Ağaç mezarlığı. Burası bir mezarlık oldu artık. Bütün vekillerime, Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bizi duyun, bizi görün. Nefesimizi kesiyorlar, oksijenimizi bitiriyorlar, ağaçlarımızı öldürüyorlar. Lütfen bizi duyun. Sayın vekillerim, sizlere sesleniyorum. Hepiniz bizi görün. Tüm herkesi tüm milletvekillerimizin herkese, bütün herkesi buraya çağırıyorum, bize desteğe çağırıyorum. Bu adaletsizliğe karşı bizim yanımızda durun. Bu ağaç mezarlarına karşı bizim yanımızda durun" ifadelerini kullandı.