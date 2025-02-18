İzmir\'de "Anadolu Mektebi Projesi Yazar Okumaları" etkinliği düzenlendi

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İzmir'de lise öğrencileri, "Anadolu Mektebi Projesi Yazar Okumaları" programı kapsamında yazarlar Mustafa Kutlu ve Sabahattin Ali'nin eserlerini analiz etti.

Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinlikte, iki yazarın eserlerini okuyan 5 öğrenci, yazarlar ve eserler hakkında değerlendirme sunumu yaptı.

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, proje sayesinde öğrencilerin külliyat okumalarının analiz, sentez ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Edebiyat öğretmeni Sema Gültekin de yazarların külliyatlarını okuyan öğrencilerin eleştirel okuma becerisinin arttığını ifade etti.