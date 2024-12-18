İzmir\'de Anten Tamiri Sırasında Genç Adamın Ölümü

Güncel

İZMİR'de, evlilik dolayısıyla 5 gün önce kiraladığı dairenin anteni tamir etmek için çatıya çıkan Kadir Aratlı (25), mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Kadir Aratlı, iddiaya göre, evlilik dolayısıyla 5 gün önce kiraladığı daireye bugün eşyalarını taşıdı. Aratlı, anten tamiratı için çatıya çıktı. Aratlı, bu sırada mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aratlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.