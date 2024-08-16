İzmir'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

İzmir'de çalışma yapan asayiş ekipleri, biri 8 yıl 8 ay diğeri 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

16.08.2024 11:10
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İZMİR'de çalışma yapan asayiş ekipleri, biri 8 yıl 8 ay diğeri 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri dün bir dizi çalışma yaptı. Yeşilyurt semtinde yapılan çalışmada, M.V. adlı şüpheli durduruldu. Yapılan kontrolde, M.V.'nin 'kaçakçılık' suçundan 8 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. M.V., gözaltına alındı.

Karabağlar ilçesindeki kontrollerde ise İ.Y.'nin cezaevi firarisi olduğu, ayrıca 'uyuşturucu satmak' suçundan 19 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığını belirlendi. İ.Y., de gözaltına alındı. Yakalanan firari hükümlüler M.V. ve İ.Y.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

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