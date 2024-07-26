İzmir'de Asayiş Uygulamalarında 11 Ruhsatsız Tabanca ve 1452 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncel

İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında 11 ruhsatsız tabanca ile 1452 uyuşturucu hap ele geçirildi, 50 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Temmuz tarihleri arasında asayiş uygulaması yaptı.

Denetimlerde ruhsatız 11 tabanca ve 7 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 125,65 gram narkotik madde, 1452 uyuşturucu hap, 4 çalıntı motosiklet, 140 litre kaçak alkol, 180 kilogram tütün ele geçirdi.

Ayrıca 6 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı, 177 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 50 kişi tutuklandı.