Güncel

İzmir'de asayiş uygulamalarında 20 ruhsatsız tabanca ile 1114 uyuşturucu hap ele geçirildi, 56 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Temmuz tarihleri arasında asayiş uygulaması yaptı.

Denetimlerde 20 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 344,67 gram narkotik madde, 1114 uyuşturucu hap, 3 çalıntı motosiklet ve 615 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Ayrıca 4 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı, 290 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 56 kişi tutuklandı.