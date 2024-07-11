İzmir'de asayiş uygulamalarında 20 ruhsatsız tabanca ile 1114 uyuşturucu hap ele geçirildi, 56 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Temmuz tarihleri arasında asayiş uygulaması yaptı.
Denetimlerde 20 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 344,67 gram narkotik madde, 1114 uyuşturucu hap, 3 çalıntı motosiklet ve 615 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Ayrıca 4 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı, 290 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 56 kişi tutuklandı.
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