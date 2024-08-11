İzmir'de Aydın Erten ve Sancar Maruflu anma törenleri düzenlenecek

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, İzmir'e damga vurmuş iki önemli isme özel anma törenleri düzenliyor. İzmirliler, 12 Ağustos'ta efsane Belediye Başkanı Aydın Erten'i, 15 Ağustos'ta da İzmir Baba Sancar Maruflu'yu anmak için bir araya gelecek.

10 Ağustos 2000'de hayata veda eden Gültepe'nin efsane Belediye Başkanı Aydın Erten ve 15 Ağustos 2021'de aramızdan ayrılan İzmir'in sevilen ismi, vefanın diğer adı Sancar Maruflu, Konak Belediyesi'nin düzenlediği anma törenleriyle hatırlanacak.

Efsane Başkan mezarı başında anılacak

Halktan ve emekten yana tavrıyla efsaneleşen ve bir döneme damgasını vuran Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten, ölümünün 24'üncü yılında, mezarı başında anılacak. Konak Belediyesi'nin İzmir 68'liler Platformu ve Konak Kent Konseyiyle birlikte düzenlediği anma töreni 12 Ağustos Pazartesi saat 10.00'da Gültepe Toros Mezarlığında yapılacak.

İzmir Baba'ya vefa

Türkiye'nin ilk halkla ilişkiler uzmanlarından gazeteci, yazar Sancar Maruflu da ölümünün üçüncü yılında, adını taşıyan Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nde düzenlenecek törenle anılacak. Yaşadığı dönemde hiç kimseyi unutmadan anmalar düzenleyen, vefa kelimesi ile özdeşleşen ve İzmir Baba olarak tanınan Sancar Maruflu için Konak Belediyesi'nce organize edilen anma etkinliği, 15 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak.