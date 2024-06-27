İzmir'de Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir banka şube müdürü ve bir döviz bürosu sahibi hakkında nitelikli dolandırıcılık ve zimmet suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin, Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri ve iş insanlarından toplamda 200 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor.

27.06.2024 17:05
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DENİZBANK Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Polis, hakkında gözaltı kararı çıkartılan Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü. Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de dün itibariyle kesildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanını 200 milyon dolandırdığı ileri sürülen Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Hatice Ö., daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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