İzmir'de Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Tutuklandı

İzmir'de bir banka şube müdürü ve döviz bürosu sahibi hakkında başlatılan dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Döviz bürosu sahibi tutuklandı. Banka şube müdürü ise psikiyatri servisine sevk edildi.

29.06.2024 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir banka şube müdürü için de gözaltı kararı verilen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, özel bir bankanın Bornova şubesi, Karşıyaka'daki döviz bürosu ve şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün odasındaki bilgisayarında ve evrakta incelemede bulundu. Banka şubesinin güvenlik kameralarının kopyası alındı.

Polis, aynı banka şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A'yı da soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Bir şüpheli adliyede

Dün yakalanan döviz bürosu sahibi S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin ifadesinde, bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün parayı kendisine hesap üzerinden gönderdiğini, kendisinin de parayı altına çevirip kuryeyle banka müdürüne gönderdiğini söylediği belirtildi.

Olaylarla ilgisi olmadığını savunan şüphelinin suçsuz olduğunu söylediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Banka şube müdürü psikiyatri servisine sevkini istedi

Aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye başvuran şüpheli banka şube müdürü Hatice Ö'nün, hastanede kendini öldüreceğini söyleyerek psikiyatri servisine sevk edilmek istediği ifade edildi.

Psikiyatri servisine alınan Hatice Ö. ile ilgili doktorların değerlendirmesinin sonucunun beklendiği, polis ekiplerinin de hastanede olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Hatice Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatmış, 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, döviz bürosu sahibi S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde dün yakalamıştı.

Hatice Ö'nün ise aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvurduğu belirtilmişti.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edilmişti. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Banka, İzmir, Güvenlik, Suç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:15:00. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Banka Şube Müdürü ve Döviz Bürosu Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement