İzmir'de Bayraklı Belediyesi soruşturmasında 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Bayraklı Belediyesi soruşturmasında 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir\'de Bayraklı Belediyesi soruşturmasında 48 şüpheliden 46\'sı gözaltına alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Bayraklı Belediyesi ve BAYBEL A.Ş. soruşturmasında aralarında Başkan Serdar Sandal ile CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı. İzmir merkezli eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli aranıyor, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiSerdar SandalBayraklıGüvenlikPolitika3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
40 yıllık dönem sona erdi Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi 40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
11:18
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:24:08. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Bayraklı Belediyesi soruşturmasında 48 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei