İzmir'de Bebek İlaçlama Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Bebek İlaçlama Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İzmir'de ilaçlama yapılan apartmanda 1 yaşındaki bebek zehirlenerek öldü, 3 çalışan gözaltına alındı.

15.11.2024 08:59
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1) İZMİR'DE İLAÇLAMA YAPILAN APARTMANDA 1 YAŞINDAKİ BEBEK ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

İZMİR'de, haşere ilaçlaması yapılan bir apartmanda 1 yaşındaki bebek T.A.K. hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. taburcu olurken, bir apartman sakininin tedavisi sürüyor. İlaçlama yapan firmanın 3 personeli gözaltına alınırken, AFAD ekipleri ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmaları başlattı.

Olay, 12 Kasım Salı günü Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, bir firmaya haşere ilaçlaması yaptırmak istedi. Yapılan ilaçlandırmanın ardından apartmanda oturanların bir kısmı rahatsızlandı. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ilaçlamada, apartman 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İlaçlamadan etkilenen bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. ile birlikte binada oturan G.U., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anne R.K. ve baba R.K. taburcu edilirken, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ, AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE HAVALANDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Öte yandan, ilaçlamanın yapıldığı apartman ile birlikte yanında bulunan 2 apartman ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlanırken, bölgeye sevk edilen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binalarda havalandırma çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Bebek İlaçlama Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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