İzmir'de Bebek Zehirlenmesi: 2 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Bebek Zehirlenmesi: 2 Tutuklama

İzmir\'de Bebek Zehirlenmesi: 2 Tutuklama

İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası zehirlenen bebek hayatını kaybetti, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

16.11.2024 00:22
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(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen bir bebeğin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki bir apartmanda 12 Kasım'daki haşere ilaçlamasının ardından bazı vatandaşların etkilendiği bir bebeğin ise yaşamını yitirdiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından bir şüphelinin serbest bırakılmasına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ili Konak ilçesinde bulunan binanın haşerelere karşı ilaçlanması sonrasında binada ikamet etmekte olan bir yaşındaki Toprak Altay Kınalı'nın 14.11.2024 tarihinde hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde AFAD ekiplerince yapılan incelemede binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin meskun mahalde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğu tespit edilmiştir. İlaçlamayı gerçekleştiren şirket sahibi ile ilaçlama şirketine aracılık ettiği tespit edilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi "Kimyasal madde kullanarak olası kastla öldürme" suçundan tutuklanmış, bir şüpheli ise aracılık ettiği gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Karara serbest bırakılma yönünden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmiş olup, soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Bebek, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Bebek Zehirlenmesi: 2 Tutuklama - Son Dakika

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