İzmir\'de Belediye İşçileri İş Bıraktı, Dağ Gibi Çöp Birikti

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İzmir'de belediye işçileri iş bıraktı, dağ gibi çöp birikti

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde görevli 60'ı aşkın temizlik işçisi, talepte bulundukları 'vasıf' konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı. İşçilerin iş bırakması sonucu şehir merkezinde çöpler dağ gibi birikti. Sıcak havanın da etkisiyle etrafta rahatsız edici kokular yayılmaya başladı.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan 60'dan fazla temizlik işçisi, talep ettikleri vasıflarını alamamaları sebebiyle 2 gündür iş bırakma eylemine başladı. İşçilerin eylemi sebebiyle merkezi yerlerden biri olan Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöpler birikti. Biriken çöpler, havanın da sıcak olmasıyla etrafa kötü koku yaymaya başladı. Çevre sakinleri ise kötü kokudan ve kirlilikten rahatsız olduklarını dile getirdi.

"Gerekiyorsa biz kaldıracağız"

Kıbrıs Şehitleri caddesinde esnafın belirli saatlerde çöplerini dışarıya çıkardığını ama 2 gündür çöplerin toplanmadığını dile getiren esnaf Murat Karaağaç, "Çöpler 2 gündür dehşet bir koku saçmaya başladı. Bayraklı'dan gelen bir koku var. Bir de böcek sorunu var. Bu çöpler böcekleri daha da artırıyor. Müşterilerimiz rahatsız oluyor. Çöpleri görüp de kalkan müşterilerimiz oluyor. Gerekiyorsa çöpleri biz kaldıracağız" diye konuştu.

"Çevreye rahatsız edici bir koku veriyor"

Bölge sakini Erkan Bozkurt ise "Şu anda Alsancak'ın göbeğinde çöp problemi var. Sendikayla işçiler arasında bir toplu sözleşme anlaşmazlığı olduğu için toplanılmıyor. Alsancak halkı da mağdur. Güneş bastığı zaman içindeki çöpler çevreye rahatsız edici bir koku veriyor. Böyle devam ederse köpekler, kediler çöpleri deşeleyecek" ifadelerine yer verdi.