İzmir'de Bergama Vapuru, YKS Öğrencilerine Hizmet Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Bergama Vapuru, YKS Öğrencilerine Hizmet Veriyor

28.05.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye hazırlanan gençlerin yararlanması için Bergama Vapuru'nu kütüphanelere alternatif bir çalışma alanı olarak açtı. Vapur, gençlere deniz manzarası eşliğinde ücretsiz çay, kahve ve internet imkanı sunuyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Vapuru'nu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlerin hizmetine sundu. Kütüphanelere alternatif bir çalışma alanı olan tarihi vapur gençlere deniz manzaralı ve sakin ortamı, ücretsiz çay, kahve ve internet imkanı sağlıyor. 20 Haziran tarihine kadar 09.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Bergama Vapuru, Kurban Bayramı boyunca da hizmet verecek.

Konak İskelesi'nde demirleyen tarihi Bergama Vapuru, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve İZDENİZ iş birliğiyle YKS'ye hazırlanan gençler için alternatif bir çalışma alanı oldu. Gençlerin motivasyonlarını ve verimliliklerini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Rotamız Üniversite" projesi kapsamında tarihi vapur 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Sessiz, sakin, deniz manzaralı bir ortamda çay, kahve, su ve internet imkanlarından ücretsiz bir şekilde yararlanan gençler de projeyi çok yararlı buldu. Bergama Vapuru, arife günü dahil olmak üzere Kurban Bayramı boyunca da gençlerin hizmetinde olacak.

Ücretsiz çay, kahve ve internet imkanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Sosyal Projeler Şefi Mine Yıldız, "Konak bölgesinde yer alan Şato Kütüphanesi'nde 2024 yılında 26 bin, Kent Kütüphanesi'nde ise 11 bin genç ders çalıştı. Rotamız Üniversite projesi kapsamında bu tarihi vapuru gençler için alternatif bir çalışma alanı olarak düşündük. Vapurda ücretsiz çay, kahve, su ve internet imkanı ile beraber sessiz ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyoruz. YKS'ye hazırlanan tüm gençlerimizi tarihi Bergama Vapuru'na bekliyoruz" dedi.

Günçü: "Geç saatte kapanması bizim için çok güzel oldu"

Vapurda sınava hazırlanan Ekinsu Zahide Günçü, ev ortamı biraz boğucu geldiği için genelde kütüphanede ders çalıştığını belirterek "Bütün kütüphaneleri deniyorum. Rotamız Üniversite projesini duyunca bir deniz dostu olarak buraya gelmek istedim. Kütüphaneler genellikle erken açılıp erken kapanıyor. Burasının geç saatte kapanması bizim için çok güzel oldu. Deniz manzaralı ve ferah bir yer. Çay, kahve, su, internet gibi avantajları olması sebebiyle burasını çok sevdik. Bu vapurun rotası bizim için üniversite" diye konuştu.

Karadiken: "Denize karşı çalışmak çok güzel"

Yaren Karadiken isimli genç de YKS'ye hazırlandığını söyleyerek "Normalde kütüphanede çalışıyorum ama genelde yoğun oluyor ve erken saatlerde kapanıyor. Burası daha güzel oldu. Hem daha sakin hem de geç saatlere kadar açık oluyor. Denize karşı çalışmak bizim için çok güzel bir motivasyon oluyor. Vapurun ambiyansı çok güzel. Ayrıca alt ve üst katta çalışma masaları var. Çok güzel bir ortamdayız" ifadelerini kullandı.

Stres yönetimi ve sınav kaygısı ile baş etme yolları

Bergama Vapuru'nda sessiz, konforlu ve motive edici bir çalışma ortamı sunulmasının yanı sıra öğrencilerin sınav stresini yönetme, dikkat ve zaman kontrolü gibi konularda destek almaları amacıyla stres yönetimi ve sınav kaygısı ile baş etme yolları gibi seminerler de yapılıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bergama, Güncel, Eğitim, İzmir, Yaşam, Çay, YKS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Bergama Vapuru, YKS Öğrencilerine Hizmet Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor O ilimizde görüntülendi Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho’yu göndereceğim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:26
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
17:06
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
16:55
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip
16:43
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
16:31
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip
Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
16:27
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
16:11
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi
Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
16:10
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 12:03:36. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Bergama Vapuru, YKS Öğrencilerine Hizmet Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.