İzmir\'de Bıçaklı Cinayet: Baba-Oğul Tutuklandı

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İZMİR'in Buca ilçesinde, borç- alacak nedeniyle sokak ortasında çıkan tartışmada Ercüment Yıldırım'ın (42) bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba- oğul, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, Yıldırım'ın bıçaklandığı anlar da yer aldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta meydana geldi. Ercüment Yıldırım, iddiaya göre, 300 bin TL alacağı bulunduğu Y.G. (64) ve oğlu E.G. (38) ile sokakta buluştu. Tarafların konuşması tartışmaya, ardından da büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakla yaralanan Ercüment Yıldırım, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercüment Yıldırım'ı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Ercüment Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G. ve E.G. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edilen Y.G. ve E.G. tutuklandı. Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yıldırım'ın bıçaklandığı anlar da yer aldı.