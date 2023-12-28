İzmir\'de bıçaklı kavgada yaraladığı kişiyi hastanede tekrar bıçaklayan şüpheli yakalandı

İzmir'de dün çıkan bıçaklı kavgada yaraladığı kişiyi, kaldırıldığı hastanede tekrar bıçaklayan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Konak ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ö'nün hastanede tekrar bıçaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliden U.A. yakalandı.
Gözaltına alınan U.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
Hastanede tedavisi süren A.Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Dün, husumetlisi olduğu öğrenilen iki kişiyle kavga ederken bıçakla yaralanan A.Ö, hastaneye kaldırılmış, tedavi gördüğü bölüme giren şüphelilerce tekrar bıçaklanmıştı.
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