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İzmir'de bir berber dükkanında uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de bir berber dükkanında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ATV'li polis ekipleri, bir berber dükkanına düzenledikleri baskında uyuşturucu madde, silah, bıçak ve elektro şok aleti ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İzmir\'de bir berber dükkanında uyuşturucu ve silah ele geçirildi
12.01.2024 - 05:50,  Güncelleme: 05:51
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ATV'li polis ekiplerinin bir berber dükkanına yaptığı baskında, uyuşturucu madde, silah, bıçak ve elektro şok aleti ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve silah bulundurulduğuna ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Çay Mahallesi'ndeki bir berber dükkanına baskın yaptı. Savcılık talimatı ile ATV'li polis ekiplerinin berber dükkanında yaptığı aramada bir miktar yeşil reçeteye tabi sentetik hap, esrar öğütücü ve esrar maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, kasatura, kelebek olarak tabir edilen bıçak ve çalışır vaziyette elektro şok cihazı ele geçirildi. İş yerinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de bir berber dükkanında uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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