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İzmir'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Bora İnan adlı genç, babası Cihan İnan'ı sırtından bıçaklayarak öldürdü. İnan, ifadesinde babasının annesine bağırması üzerine çıkan tartışma sonucunda cinayeti işlediğini söyledi. Şüpheli olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

21.01.2024 - 14:27,
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde babası Cihan İnan'ı (46) sırtından bıçaklayarak öldüren Bora İnan (20), adliyeye sevk edildi. İnan'ın ifadesinde, babası İnan'ın annesine bağırması üzerine aralarında çıkan tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozyaka Mahallesi 3080 Sokak'taki bir binanın 4'üncü katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre; Bora İnan ile babası Cihan İnan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bora İnan, bıçakla babası İnan'ı yaraladı. Şüpheli, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve cinayet işlediğini söyledi. Bora İnan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Cihan İnan'ın sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY YERİNE YAKIN SOKAKTA YAKALANDI

Cihan İnan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Bora İnan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Bora İnan olay yerine yakın bir sokakta yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde; ilk önce sabah saatlerinde kaybolan kedisiyle ilgili babasıyla tartıştığını, akşam saatlerinde ise babası ile annesi arasında çıkan tartışmada babasının annesine bağırdığını duyunca sinirlenip, bu kez de kendisinin babasıyla yaşadığı tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Bora İnan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.DHA)

İzmir\'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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