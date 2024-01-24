İzmir\'de bir kadın öldü, bir kadın ağır yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Suriye uyruklu Levend M. (30), demir kapı camını kırarak girdiği evde Suzan E.'yi (34) bıçakla ağır yaralayıp, kızı Behiye E.'yi (12) ise öldürdü. Olayın ardından kaçan Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, annesinin tedavisi ise sürüyor. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levent M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.