İzmir\'de Bir Kafede Yaralama Olayı

Güncel

İZMİR'in Selçuk ilçesinde bir kafede oturan İbrahim Danışan (50), omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla bir kafede oturan İbrahim Danışan, omzunda aniden acı hissetti. Arkadaşları, Danışan'ı, Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği belirlendi. Mermi, tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. Çıkarılan mermi çekirdeği, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Polis, mermiyi kimin ateşlediğini belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan merminin isabet ettiği Anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansındı. Görüntüde arkadaşlarıyla oturan Danışan'ın bir anda omzunu tutup acıyla yerinden kalktığı görüldü.