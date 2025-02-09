İzmir'de Bisikletli Pazarlar Etkinliği Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de Bisikletli Pazarlar Etkinliği Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını artırmak amacıyla düzenlediği 'Bisikletli Pazarlar' etkinliğinin ikinci rotasını Konak-İnciraltı güzergahında gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar, spor yapmanın ve kentlerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.

09.02.2025 17:14  Güncelleme: 22:43
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte bisiklet kullanımını artırmak amacıyla başlattığı "Bisikletli Pazarlar" etkinliğinin ikinci rotası, Konak- İnciraltı güzergahı oldu. Etkinliğin en yaşlı katılımcısı Oktay Toygar, bisikletsiz bir yaşam düşünemediğini belirterek "83 yaşındayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerini uzaktan takip ediyordum. İlk defa bugün katıldım. Harika bir şey, keşke kalabalıklaşsak" diye konuştu.

Etkinlik hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar "Başkanımız aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı. O yüzden bu hedef İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel eylem planında da en başta yazıyor. Biz de bu hedef doğrultusunda hem kentimizi geziyoruz, hem de sosyal dayanışmayı hayata geçiriyoruz. İzmir'de sporu seven, bisikleti seven sporcularla birlikte aynı zamanda spor kurullarıyla, spor heyetleriyle de buluşuyoruz. Şu anda bu topluluk içerisinde İzmir'de bisiklete gönül vermiş 10'a yakın dernek var. Etkinliğimizin hedef kitlesinde hem sporu sevenler, hem de kentte sporu yaymaya çalışanlar var. Bunun yanı sıra kentimizi birlikte keşfediyoruz. 6 farklı rotada bir yıl boyunca 12 defa bir araya geleceğiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Vekili ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tuğçe Gülcüler ise çok keyifli bir etkinlik olduğunu dile getirdi:

"Ben de bu etkinliğin bir parçası olduğum, pazar gününe sporla başladığım ve İzmir'i bu vesileyle gezip tanıdığım için ayrıca mutluyum. Normalde günlük hayatımda bisiklet kullanma şansım olmuyor. Bu etkinlik de bisiklet kullanmama vesile oluyor. Hep birlikte bisiklet kullanmak, kolektif ruhu hissetmek, bir yerlere birlikte ulaşmak ayrı bir keyif" dedi. Bu etkinliğin Cemil Tugay'ın özellikle yapılmasını istediğini söyleyen Gülcüler "Çünkü herkes spor yapınca çok mutlu oluyor. Bizim de mutlu olmaya özellikle bu dönemde çok ihtiyacımız var. Herkesin bir nebze olsun daha sağlıklı, daha mutlu hissettiği, birbirinden destek aldığı, herkesin yüzünün güldüğü etkinliklerin artmasını diliyorum."

"Arabayı bırakıp bisiklete binmemiz lazım"

Bisikletliler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelikörs, amaçlarının bisikletin toplumun tabanına yayılması olduğunu söyledi. Çelikörs, "İlk etkinlikte Bostanlı - Sasalı rotasını izledik, harikaydı. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. Trafikten yakınıyorsak arabayı bırakıp bisiklete binmemiz lazım. O zaman caddelerde ve kaldırımlarda yaşamak için boş bir alan bırakmış oluyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize sokaklarımız kalsın" diye konuştu.

"Büyük bir özgürlük sağlıyor"

Çok sayıda bisikletçi derneğinin buluştuğu etkinlikte görme engelli bisiklet tutkunları da etkinliğin tadını çıkardı. Tandem bisikletle tura katılan Eşpedal Derneği Kopilotu Nurçin Altun, "Bizim için güzel bir etkinlik oluyor. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Farklılıklarla bir arada olmak bize mutluluk veriyor. Sosyalleşme adına da önemli. Pilotumla birlikte sürüyor olmak büyük bir özgürlük sağlıyor. Tarif edilebilecek bir duygu değil" dedi.

"Bu etkinlikleri tüm görme engelli bireylere duyurmak istiyoruz"

Nurçin Altun'un pilotu Cem Tabanlı ise amaçlarını şu sözlerle anlattı:

"Böyle bir şeyin varlığını diğer görme engelli bireylere duyurabilmek gibi bir amacımız var. Bizim pilot olarak görevimiz kopilotla beraber ona gittiğimiz yol üzerinde ne varsa her şeyi paylaşmak, çevrede olan biteni açıklamak. Aynı zamanda bisikleti kullanıyoruz ve beraber pedal çeviriyoruz. Böyle etkinliklere katılmak bizim için de güzel oluyor. Farklı bisiklet gruplarını görüyoruz, kendimizi tanıtıyoruz."

"83 yaşındayım bisikletsiz yaşam düşünemiyorum"

Etkinliğin en yaşlı katılımcısı Oktay Toygar, bisikletsiz bir yaşam düşünemediğini belirterek "83 yaşındayım. Şu an grubun en yaşlısıyım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerini uzaktan takip ediyordum. İlk defa bugün katıldım. Harika bir şey. Keşke kalabalıklaşsak. 21. asırda çevre kirliliğine karşı keşke herkes bisiklet kullansa. Sağlıkla bol pedallar" dedi.

"Bisikletli Pazarlar bizleri birleştirdi"

Sevda Şenkaşlı ise bisikletlerle yola çıkıp herkese örnek olmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak "Bisikleti çok seviyoruz, belediyemizi de çok seviyoruz. Tüm belediye çalışanlara teşekkür ediyorum. Bisikletli Pazarlar bizleri birleştirdi devamını rica ediyoruz. Bisiklet mutluluktur, tüm İzmirlileri arabalarından inmeye, bisikletlere binmeye davet ediyorum. Dört teker vücudu taşır, iki teker yüreği" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Bisikletli Pazarlar Etkinliği Devam Ediyor - Son Dakika

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