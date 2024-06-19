İzmir'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı ve Denizköy mahallelerinde çıkan yangın İzmir İtfaiyesi'nin desteği ile kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangınlar için kritik bir döneme girildiğini belirterek doğanın korunması çağrısında bulundu.

19.06.2024 14:42
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(İZMİR) - Dikili ilçesine bağlı Çandarlı ve Denizköy mahallelerinde çıkan, makilik ve zeytinlik alanları etkileyen yangın İzmir İtfaiyesi'nin desteği ile kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına ilişkin konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hava sıcaklıklarının da artması ile birlikte yangınlar için çok kritik bir döneme girdik. Güzelim doğamızın yok oluşunu izlemeyelim" dedi.

Dikili'de dün 23.30'da Çandarlı ile Denizköy mahalleri arasında otluk alanda başlayıp makilik ve zeytinlik alana sıçrayan yangın İzmir İtfaiyesi'nin desteği ile bu sabaha karşı kontrol altına alındı. İzmir İtfaiyesi'nden 7 arazöz, 6 tonaj araç, 1 merdivenli araç, 55 personel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri ve ilçe belediyelerin desteğiyle çok sayıda iş makinası ve su tankeri ile yangına müdahale edildi. Orman İtfaiyesi ile birlikte koordineli çalışılarak yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Başkan Tugay: Ormanlarımızı birlikte koruyalım

Dikili'de çıkan yangına ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Doğayı korumak için gece gündüz büyük emek veren kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Hava sıcaklıklarının da artması ile birlikte yangınlar için çok kritik bir döneme girdik. Güzelim doğamızın yok oluşunu izlemeyelim. Ormanlarımızın yanmaması için lütfen dikkat edelim. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz" dedi.

200 dönüm alan yandı

Yangın nedeniyle 200 dönüm makilik ve zeytinlik alan yandı. 2 dam, dam içerisinde bulunan büyük ve küçükbaş hayvan ile kümes hayvanlarının telef olduğu yangında 3 yazlık, 1 balık çiftliği deposu, 2 çiftlikte bulunan kümesler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına bir sebep de sen olma!

Küresel ısınmanın her geçen yıl arttığı, ormanların azaldığı ve kuraklığa doğru giden sürecin hızlandığı bir dönemde ufak bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüştüğünü hatırlatan İzmir İtfaiyesi yetkilileri, araç ile seyir halindeyken sigara izmaritinin dışarı atılmaması, piknik alanları olarak ayrılan yerlerin dışında mangal yakılmaması, ev ve yaşam alanının etrafındaki kuru otların kaldırılması, bağ, bahçe, yazlık gibi yaşam alanlarında tamirat tadilat yaparken yurttaşların yangın riskine karşı yanında yangın söndürücü tüp veya su bulundurması uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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