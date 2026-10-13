İzmir'de çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba indirimsiz 8 yıl 3 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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İzmir'de çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba indirimsiz 8 yıl 3 ay hapis cezası aldı

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İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle yargılanan babaya 8 yıl 3 ay hapis verdi. Cezanın 2 yıl 3 ayı çocuğa karşı kasten yaralama, 6 yılı eşe karşı silahla tehdit suçundan oldu; indirim uygulanmadı.

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle yargılanan babaya 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ş.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "çocuğuna yönelik basit yaralama" ve "eşe karşı tehdit" suçlarından cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Son sözleri sorulan Ş.A, çocuklarıyla birlikte çok zor bir hayat yaşadıklarını belirterek, "Beni buraya sürükleyen eşim oldu. Bu zamana kadar neler çektiğimi kimse bilmiyor. Bu zamana kadar çocuklarıma hem anne hem baba oldum. Onların altlarını ben değiştirdim. Tahliyemi talep ediyorum. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay, "eşe karşı silahla tehdit" suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, cezalarda indirim uygulanmadı.

Olay

Burdur'da bulunan F.C. (27), İzmir'de yaşayan ve o dönem boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.A'nın (33) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Ş.A. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ilk duruşmada tahliye edilen sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edilerek yeniden tutuklanmıştı. Daha sonra İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi "görevsizlik" kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi de olayda "tehdit" suçunun oluştuğunu belirterek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar vermişti.

Her iki mahkemenin "görevsizlik" vermesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen dosyada 23'üncü Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını kaldırmış, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına hükmetmişti.

Sanığın cezaevindeyken annesi Ş.K. ile yaptığı telefon görüşmesinde müşteki F.C'ye yönelik tehdit suçu işlediği gerekçesiyle sanık ve annesi hakkında "tehdit" suçundan da İzmir 53. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme yargılama sonucu sanığı 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ayrıca, sanığın annesi Ş.K'ye de 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA
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