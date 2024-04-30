İzmir'de çocuklar atıksız yaşamı öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de çocuklar atıksız yaşamı öğrendi

İzmir\'de çocuklar atıksız yaşamı öğrendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Dönüşüm Aile Kampı'nda 8-9 yaş arası çocuklar, aileleriyle birlikte atıksız yaşam atölyelerine katılarak eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

30.04.2024 10:27  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Olivelo Yaşayan Parkı'nda "Dönüşüm Aile Kampı" düzenledi. 8-9 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte atıksız yaşam atölyelerine katılarak hem eğlendi hem öğrendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın Olivelo Yaşayan Parkı'nda ilkini düzenlediği "Dönüşüm Aile Kampı" büyük ilgi gördü. Kamp, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkından hareketle, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşam için atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve dönüştürülmesi bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi. Kampta 8-9 yaş grubu öğrenciler, aileleriyle birlikte doğa yürüyüşüne katıldı, yoga yaptı, kuşları gözlemledi ve kaçeli koyunları ile tanışarak koyun kırkımı etkinliğine katıldı. Sema Alevcan, Burcu Yıldız, Burcu Göçer tarafından yürütülen Atıksız Yaşam atölyelerinde ileri dönüşüm ve geri dönüşüme odaklı sanat çalışmalarına katılan öğrenciler geri dönüşümü sağlanmış malzeme ve ürünlerle resim yaptı. Çocuklar ayrıca atık malzemelerden yaptıkları müzik aletleri ile Burçin Bayar Babaoğlu'nun söyleşi ve müzik dinletisine eşlik etti.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, İzmir, Çevre, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de çocuklar atıksız yaşamı öğrendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
10:04 Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda patlama Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda patlama
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 11:58:08. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de çocuklar atıksız yaşamı öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement