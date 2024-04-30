İzmir\'de çocuklar atıksız yaşamı öğrendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Olivelo Yaşayan Parkı'nda "Dönüşüm Aile Kampı" düzenledi. 8-9 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte atıksız yaşam atölyelerine katılarak hem eğlendi hem öğrendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın Olivelo Yaşayan Parkı'nda ilkini düzenlediği "Dönüşüm Aile Kampı" büyük ilgi gördü. Kamp, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkından hareketle, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşam için atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve dönüştürülmesi bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi. Kampta 8-9 yaş grubu öğrenciler, aileleriyle birlikte doğa yürüyüşüne katıldı, yoga yaptı, kuşları gözlemledi ve kaçeli koyunları ile tanışarak koyun kırkımı etkinliğine katıldı. Sema Alevcan, Burcu Yıldız, Burcu Göçer tarafından yürütülen Atıksız Yaşam atölyelerinde ileri dönüşüm ve geri dönüşüme odaklı sanat çalışmalarına katılan öğrenciler geri dönüşümü sağlanmış malzeme ve ürünlerle resim yaptı. Çocuklar ayrıca atık malzemelerden yaptıkları müzik aletleri ile Burçin Bayar Babaoğlu'nun söyleşi ve müzik dinletisine eşlik etti.