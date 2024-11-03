İzmir'de Çocuklar İçin Atatürk'ü Anma Etkinliği

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(İZMİR) - 10 Kasım Atatürk Haftası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi'nde, 4-5-6-7 Kasım günlerinde çocuklara özel Atatürk'ü anma etkinliği yapılacak. "Sözcük Oyunları: Atatürk ve Kitap Sevgisi" adıyla gerçekleştirilecek atölye etkinliğinde, Atatürk'ün kitap sevgisi ve okumaya olan tutkusu çocuklara aktarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından "Atatürk'ü sadece 10 Kasım'da anmak yetmez, anlamak gerekir" mottosu ile hazırlanan "Sözcük Oyunları: Atatürk ve Kitap Sevgisi" atölyesinin yürütücülüğünü, çocuklar için yapılan atölyeler alanında uzman bir isim Yusuf Çağlayan yapacak.

Dört günlük süre zarfında 121 ilkokul 2. sınıf öğrencisinin katılması planlanan atölyeler, Kent Kütüphanesi Çocuk Etkinlik Odası'nda gerçekleştirilecek. Atölye sonunda ayrıca çocuklara kitap da armağan edilecek. Bir saat sürecek "Sözcük Oyunları: Atatürk ve Kitap Sevgisi" atölyesinde Atatürk, Atatürk'ün kitap sevgisi, okuma alışkanlıkları çocuklara aktarılacak.